Zeeland wordt wakker: premier Rutte, hip Lewedorp en Zeeuws duo

Werkbezoek van premier Mark Rutte aan Zeeland (foto: Pixabay)

Dagje Zeeland voor Rutte

Premier Mark Rutte wordt rond 10 uur verwacht op Neeltje Jans. Daar begint zijn dagje Zeeland. Op het programma staan vandaag ook stops in Ovezande, Oostburg en Terneuzen. Een belangrijk thema van het werkbezoek is de vraag hoe voorzieningen ondanks de krimp op peil kunnen blijven.

Lees ook:

Jonge barbier blijft Lewedorp trouw (foto: Omroep Zeeland)

The place to be

Voor Mees Raas (22) is dat Lewedorp. De hippe barbier heeft daar zijn eigen barbershop geopend, en wil er nooit meer weg.

Lees ook:

Veere (foto: Anneke van den Dries, Oost-Souburg)

Weer

Vandaag is het eerst droog en vrij zonnig. Vanuit het zuiden neemt in de loop van de dag de bewolking geleidelijk toe. Het wordt ongeveer 20 graden aan zee tot zo'n 23 graden landinwaarts. Aan het eind van de middag en in de avond zijn een paar regen- of onweersbuien mogelijk. De wind komt uit het zuiden en is meest matig, tot vrij krachtig.