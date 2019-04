Aanvaring op Schelde-Rijnkanaal tussen olietanker en vrachtschip

Het vrachtschip Poseidon en de olietanker Maxima waren beiden onderweg richting Antwerpen toen ze iets na 22.00 uur door nog onduidelijke oorzaak in aanvaring kwamen met elkaar. Volgens 112 Midden-Zeeland hebben beide schepen enige tijd stil gelegen in het kanaal en zijn ze daarna achteruit teruggevaren naar de Kreekraksluizen.

Vanmorgen is het 135 meter lange tankschip Maxima doorgevaren naar zijn eindbestemming Antwerpen. De Poseidon ligt nog bij de Kreekraksluizen. Over de schade van beide schepen is niets bekend.