Van Drongelen uitgeschakeld in halve finale DFB Pokal

Van Drongelen loopt Duitse bekerfinale mis met HSV (foto: Omroep Zeeland)

Op voorhand werd het al een lastig duel in de DFB Pokal (het Duits bekertoernooi) voor HSV. De club van Van Drongelen komt dit seizoen uit in de Tweede Bundesliga en RB Leipzig is de nummer drie van de Bundesliga, dat is het hoogste niveau. De ploeg uit het oosten van Duitsland kwam al snel op voorsprong, maar voor de rust kwam HSV nog op gelijke hoogte.

In de tweede helft konden Van Drongelen en zijn teamgenoten geen echte vuist meer maken en moesten ze toekijken hoe RB Leipzig nog twee keer scoorde en zo de finaleplaats veilig stelde. Daarin gaat het spelen tegen Werder Bremen of Bayern München.

Zondag 28 april zendt Omroep Zeeland een reportage uit over Rick van Drongelen en hoe hij zich in twee jaar heeft ontwikkeld in de Duitse havenstad Hamburg. Die reportage is te zien vanaf 20.10 uur in Omroep Zeeland Sport.

Na afloop zei Van Drongelen op de clubkanalen dat hij vooral tevreden was over de eerste helft. "Met een beetje geluk scoren we ook de tweede goal voor de rust. In de tweede helft was Leipzig een tikkeltje beter. Uit getoonde het spel kunnen we positieve energie meenemen."

Promotie naar Bundesliga

Voor Van Drongelen zit er niks anders op dan zich te richten op de competitie. De verdediger strijdt nog om promotie naar de Bundesliga. Op dit moment staat HSV op de tweede plek. Die plaats geeft aan het eind van het seizoen recht op directe promotie. Er zijn nog vier wedstrijden te spelen.