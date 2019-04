Ook Veere en Schouwen-Duiveland verbieden ballonoplatingen

In de gemeenten Veere en Schouwen-Duiveland mogen geen ballonnen meer worden opgelaten. Eerder werd dit al verboden in Goes, Middelburg, Noord-Beveland en Reimerswaal. Stichting De Noordzee, die een algeheel verbod op ballonoplatingen wil, meldt dat net geen kwart van de gemeenten in Nederland nu zo'n verbod heeft.