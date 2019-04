Pulsvisser biedt Mark Rutte brief aan: 'Past dit in uw klimaatbeleid?'

In de brief zegt Caljouw dat minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in zijn ogen gefaald heeft. Caljouw had samen met zijn collega-pulsvissers op meer wetenschappelijke onderbouwing gehoopt om Europa te kunnen overtuigen. Vorige week viel definitief het doek voor pulsvissers. Een meerderheid van het Europees Parlement stemde in met een totaalverbod op de pulsvisserij.

1.000.000 liter meer gasolie

Caljouw somt in de brief de voordelen van het pulsvissen op: "minder gasolie verbranden, toekomstgericht vissen, minder bodemberoering en zo kan ik nog wel even doorgaan." De visser haakt ook in op het klimaatbeleid. "Uw minister, en daarom ook u, hebben de focus verloren op het overtuigen van de Europese Unie van deze mooie techniek. De gevolgen zijn dat wij als sector 1.000.000 liter meer gasolie gaan verbruiken per week doordat wij een oude techniek weer moeten toepassen. Past dit in uw klimaatbeleid?"

Mark Rutte in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Caljouw zegt dat door het besluit van de EU om het pulsvissen te verbieden alle investeringen van de vissers verloren zijn gegaan. "Hierdoor zijn er verschillende visserijbedrijven die dicht bij de afgrond varen. Zonder uw hulp is er geen toekomst", aldus Caljouw.

Werkbezoek Mark Rutte

Mark Rutte heeft tijdens zijn werkbezoek aan Zeeland vandaag vier stops en flink wat ontmoetingen op het programma staan. Tijdens de meeste gesprekken zal het gaan over de gevolgen van de krimp. De dag van Rutte begon met een bezoek aan viskwekerij Neeltje Jans. Tussen de middag bezoekt hij een woonlocatie van Zeeuwse Gronden waar mensen met een ernstige psychiatrische aandoening beschermd en zelfstandig wonen.

Na de lunch is Zeeuws-Vlaanderen aan de beurt. De premier laat zich in Oostburg bijpraten over de problemen in het onderwijs. Ondanks de vakantie is het de bedoeling dat Rutte het gesprek aangaat met leerlingen, ouders en docenten. Het werkbezoek wordt afgesloten bij Dow in Terneuzen. Daar opent Mark Rutte het nieuwe hoofdkantoor van Dow Benelux.

Lees ook: