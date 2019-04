Na 43 kleinkinderen is het tijd voor opa en oma zelf

In de afgelopen jaren zijn er 51 jonge vrouwen met veertien kinderen opgevangen in Huize Verder en zagen 29 baby's er het levenslicht. Maar negen jaren lang praktisch geen nacht doorslapen en de constante zorg om moeder en kind eisen hun tol.

In de voorzichtige lentezon op twee kuipstoelen in de tuin beginnen bij echtpaar Verbist de ogen te glinsteren bij de mooie herinneringen van de afgelopen jaren. "Op dagen als deze stonden de kinderwagens buiten en verzamelden de jonge moeders zich rond Marianne.'' Achttien verschillende nationaliteiten hebben hier in Hulst tijdelijk rust voor zichzelf en voor hun kind gevonden.

Hoogzwanger met alleen een plastic tasje

Het waren mooie, maar ook loodzware jaren. De moeders of zwangere vrouwen die hier komen, hebben niemand meer. Vader van het kind uit beeld, ouders hebben hun dochter verstoten. Op hun meest kwetsbare moment stappen ze binnen, hoogzwanger, jong en zonder netwerk. Arnold: "Vaak alleen met een plastic zakje, niets meer." Het echtpaar geeft hen voedsel, onderdak, helpt bij het aanvragen van een uitkering, contacten met instanties, bij de bevalling en de eerste tijd daarna.

29 baby's , 14 kinderen en 51 vrouwen hebben in Huize Verder geleefd (foto: Omroep Zeeland)

Marianne gaat praktisch altijd mee als het zover is. "Ik dring me niet op, vraag het elke keer opnieuw. Maar eigenlijk willen alle vrouwen wel iemand naast zich. Natuurlijk het liefst hun moeder, maar ik deed mijn best." 29 bevallingen heeft ze meegemaakt. Gewoon werd het nooit. "Het moment dat het kindje er is, dat het leven begint. Dat blijft uniek."

Afscheid nemen

Ze zijn ooit in hun vorige huis begonnen met één meisje. Ongewenst zwanger, de vraag kwam uit de kerk om hulp. Het echtpaar meldde zich aan. Marianne heeft altijd in de zorg gewerkt. En toen bleek er een enorme behoefte te zijn. Ze kochten het huis in Hulst, verbouwden beneden tot vier kamers met keuken en badkamer en de meisjes kwamen vanzelf. Met de hulp van giften en vrijwilligers wisten ze het op te bouwen tot wat het nu is, een begrip in Nederland. Sommige jonge moeders bleven een paar maanden, andere een jaar of langer. Marianne: "Dan wordt het moeilijk om afscheid te nemen, als de kindjes je gaan kennen, je vast willen pakken."

In Huize Verder in Hulst zijn 51 vrouwen opgevangen (foto: Omroep Zeeland)

Opa en oma worden ze genoemd, ook als de moeders een eigen plek hebben gevonden. "Voor één meisje ben ik nog steeds haar enige oma. De moeder van de moeder wil dat niet zijn." Toch eisen het 24/7 klaar staan, de nachtelijke appjes en telefoontjes, het geregel met instanties en telkens de zware verhalen van moeders hun tol. Het echtpaar stopt. Marianne: "Ik heb er slapeloze nachten van gehad. Zeker omdat je weet dat het zo nodig is. Maar ik moet ook voor mezelf gaan zorgen. Ik wil ook graag mijn kinderen en kleinkinderen meer zien."

De meisjes willen Marianne als er iets is

Arnold begrijpt zijn vrouw. "Het is voor haar ook anders dan voor mij. De meisjes willen Marianne als ze vragen hebben of als er iets is, dat kan ik niet overnemen." Het echtpaar hoopt op een opvolger in Zeeland. Arnold: "Als je twee huurwoningen naast elkaar hebt, kun je al beginnen." Maar ze waarschuwen ook. "Onderschat het niet, het is hard werken." Behoefte is er zeker aan. Marianne: "Ik had makkelijk drie, vier huizen kunnen vullen met moeders."

Huize Verder bestaat sinds 2010. In de afgelopen jaren zijn er 51 jonge vrouwen met veertien kinderen opgevangen. In het opvanghuis werden in negen jaar 29 baby's geboren. De overgang naar een opvanghuis voor zelfstandige vrouwen is al ingezet. Dat gaat geleidelijk, maar er zijn nu al kamers beschikbaar, laten Marianne en Arnold Verbist weten. In verband met de gewijzigde opzet hoeven er geen babyspullen meer afgegeven te worden bij Huize Verder.

Ze zijn trots op wat ze gedaan hebben, maar vooral op alle jonge meisjes die nu moeder zijn en het hebben gered. Sommige zijn gesetteld, hebben een gezin gesticht, andere werken of studeren. Marianne: "Ik heb zulke waardering voor hen, het zijn echte vechters." Binnenkort gaan ze naar de bruiloft van één van de vrouwen, intussen moeder van drie.

De zon staat hoger, boven het huis. De kinderwagens en het schaterlachen van de jonge moeders ontbreken. Maar er komt nieuw leven. De kamers gaan in de verhuur, nu voor jonge alleenstaande vrouwen die een woonruimte zoeken. En misschien kunnen die voortaan een bakje koffie zetten voor Arnold en Marianne zodat ze zelf eens iets langer dan drie minuten op de stoelen kunnen blijven zitten.

