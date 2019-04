'Dorpskranten voortaan in het Zeeuws dialect'

'Dorpskranten moeten Zeeuwser' (foto: Mirjam Kempkes)

Ook zou tijdens vergaderingen Zeeuws de voertaal moet zijn. Robert Asselman weet dat dat het in de praktijk nog lastig is. "Ik heb het tijdens de jaarvergadering gedaan, maar ik merkte na vijf minuten dat heel veel mensen me niet begrepen." De voorzitter van de dorpsraad is toen maar overgeschakeld naar het ABN.

Robert Asselman pleit voor het in ere houden van dialect