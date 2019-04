Verzegelde deur dorpshuis Krabbendijke weer open

Het zegel is van de deur gehaald, wat wil zeggen dat de stickers verwijderd zijn waarmee gecontroleerd kon worden of er iemand naar binnen is gegaan. Dat betekent niet dat iedereen vanaf vanavond weer welkom is in het dorpshuis. Er moet nog grondig worden schoongemaakt en er zijn ook kleine herstelwerkzaamheden nodig omdat het pand beschadigd is geraakt bij het ruimen van de hennepkwekerij.

Meiboom opent in mei

Vanaf 1 mei kunnen de verschillende verenigingen het dorpshuis weer gebruiken. Dat zijn onder andere de EHBO, Vrouwen van Nu, de kerk, twee vogelverenigingen, een biljartclub, een jachtopleiding en een yogaclub. Alle verenigingen hebben de afgelopen maanden hun activiteiten kunnen verplaatsen, maar dat was niet altijd even makkelijk. Het was bijvoorbeeld lastig voor de biljartclub. Een ook hebben sommige bruidsparen de afgelopen maanden voor hun feest of receptie een andere plek moeten kiezen. Om het dorpshuis in de toekomst te beheren is er een nieuwe stichting in het leven geroepen.

Lees ook: