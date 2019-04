Peter van Dijk: 'Geert Wilders heeft zijn steun voor mij uitgesproken'

Peter van Dijk (foto: ANP)

De tweekoppige Zeeuwse PVV-Statenfractie, Peter van Dijk en Vincent Bosch, hebben vanmiddag afzonderlijke gesprekken met Geert Wilders. Aanleiding is de hoogoplopende ruzie tussen van Peter van Dijk en andere Zeeuwse PVV'ers. Die hebben Van Dijk uit de Statenfractie gezet en samen met de PVV-fracties in Terneuzen en Tholen hebben ze een 'manifest van wantrouwen' tegen Van Dijk ondertekend.

Goedkeuring Wilders of niet

Maar het is de vraag of deze maatregel de goedkeuring krijgt van partijleider Wilders. Volgens Van Dijk niet: "Geert Wilders heeft zijn steun voor mij uitgesproken." Dat vertelt de politicus in een telefonisch gesprek met Omroep Zeeland kort na zijn gesprek met Geert Wilders, dat duurde van 12 uur tot half twee. Van Dijk blijft naar eigen zeggen ook gewoon PVV-kandidaat voor de Eerste Kamerverkiezingen op 27 mei. "Die lijst is nu definitief. Ik stond op plaats zes en ik blijf op plaats zes," zegt hij.



Wilders heeft volgens Van Dijk wel aangegeven dat de zaken anders komen te liggen als er strafbare feiten aan het licht mochten komen. Tegen Van Dijk is aangifte gedaan door Vincent Bosch wegens een doodsbedreiging die Van Dijk zou hebben geuit.

Bosch was vooralsnog onbereikbaar voor commentaar. Hij heeft zijn gesprek met Wilders om 15.00 uur. Geert Wilders noch de persvoorlichting van de landelijke PVV waren bereikbaar om inhoudelijk op de zaak in te gaan.