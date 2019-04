Waarom Mabel zich zorgen maakt over haar lotgenoten

Mabel heeft maanden gewoond in de opvang. Marianne Verbist was bij de bevalling en ook de tijd daarna heeft Mabel veel hulp en steun van 'opa en oma' gehad. Ook hebben ze Mabel geholpen met het vinden van een woning voor haar en haar zoontje Alvin van zes maanden oud in Axel.

'Eerst voor jezelf zorgen'

Mabel gaat 's ochtends naar school, Alvin is dan op de opvang. De middag brengt ze door met studeren en zorgen voor haar zoontje. "Ook deze hulp is zo belangrijk. Ik ben hen erg dankbaar."

De jonge moeder heeft begrip voor het besluit van Arnold en Marianne Verbist om te stoppen. "Je moet eerst goed voor jezelf zorgen, voordat je weer voor anderen kan zorgen." Maar ze denkt wel aan al die meisjes die zwanger zijn en nu niet terecht kunnen bij Huize Verder, het enige opvanghuis voor tienermoeders in Zeeland. "Ik krijg daar echt een naar gevoel van, als ik aan hen denk. Zeker omdat er geen alternatief is. Ik hoop dat ik in de toekomst ook iets voor die moeders kan betekenen. Nu is het nog te vroeg."

Tienermoeder Mabel is echtpaar Huize Verder dankbaar, maar vreest voor het lot van andere meisjes (foto: Omroep Zeeland)

Toekomstplannen heeft Mabel genoeg. Ze hoopt zelf te kunnen gaan studeren. En voor haar zoon? "Ik zou graag willen dat hij advocaat wordt. Dat hij kan gaan strijden voor de rechten van het deel van mijn familie dat nog in Sierra Leone woont."

