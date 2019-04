Jurist wapenhandelaar: 'Het leek op een razzia'

700 wapens in beslag genomen bij wapenhandelaar Koewacht (foto: Omroep Zeeland)

Voor de eigenaar van de wapenhandel betekent de inbeslagname ook dat hij geen inkomsten heeft. Het is zijn broodwinning waardoor hij voor de komende tijd ook geen loon heeft.

Schietclub

Aanleiding voor de politieactie was de vergunningsaanvraag door een lid van schietvereniging De Schutterij in Clinge. Daarbij zijn onregelmatigheden geconstateerd. De schietvereniging moet vanwege het incident tijdelijk de deuren sluiten. Jacobs wil niet vertellen wat de relatie is tussen het verdachte lid van de schietclub en de wapenhandelaar.

'Rol van politie is dubieus'

Jurist Roy Jacobs is verbolgen over de actie en het machtsvertoon waarmee de politie de actie heeft gedaan. Volgens hem is het een administratieve zaak, maar lijkt het voor de buitenwereld nu dat er iets groters aan de hand is. "Waarom zijn bijvoorbeeld alle media ingelicht? Dat gebeurt niet bij een vondst van een wietplantage. De rol van de politie in de hele zaak is dubieus."

