Van de Oosterscheldekering naar Terneuzen: dit was het werkbezoek van Mark Rutte aan Zeeland

Premier Mark Rutte bij het mosseldok van de viskwekerij Neeltje Jans (foto: ANP)

Het bezoek van Mark Rutte begon om 10.00 uur op de Oosterscheldekering. Hij kreeg daar een rondleiding bij Viskwekerij Neeltje Jans van de familie Schot. Aan het eind van dat bezoek was er een persmoment gepland. Die gelegenheid greep pulsvisser Cas Caljouw aan om een brief te overhandigen. Hij vindt dat minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en premier Rutte meer hadden moeten doen om de Europese Unie te overtuigen van het pulsvissen.

Rutte ging het gesprek aan met Caljouw en noemde zijn brief indrukwekkend. Hij zei het ongelooflijk jammer te vinden dat het niet is gelukt om zijn Europese collega's te overtuigen van de voordelen van deze manier van visserij.

Premier Mark Rutte aan de lunch met bewoners, personeel en familie bij de GGZ-instelling Zeeuwse Gronden (foto: ANP)

Na de rondleiding bij de viskwekerij, verkaste de minister-president naar Ovezande. Daar bezocht hij een woonlocatie van Zeeuwse Gronden waar mensen met een ernstige psychiatrische aandoening beschermd en zelfstandig kunnen wonen. Tijdens de lunch schoven bewoners en begeleiders aan om te vertellen hoe het is om te wonen of te werken in de GGZ-instelling.

's Middags was het de beurt aan Zeeuws-Vlaanderen. Bij het Zwin College in Oostburg liet de premier zich bijpraten over het teruglopende aantal leerlingen. Ondanks de vakantie kwamen er twee bestuursleden, vijf ouders, vier leerlingen en vier docenten naar school om met de minister-president in gesprek te gaan.

Mark Rutte sloot zijn werkbezoek aan Zeeland af in Terneuzen. Zijn taak daar was om met een druk op een grote rode knop het nieuwe kantoor van Dow, het Terneuzen Diamond Center, te openen.