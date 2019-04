Niet één, maar twee PVV's in Provinciale Staten

Vincent Bosch (l) en Patrick van der Hoeff (r) keerden zich tegen Peter van Dijk (foto: Omroep Zeeland)

Van Dijk is door andere Zeeuwse PVV'ers beschuldigd van intimidatie, misbruik van partijgeld, nepotisme en doodsbedreiging. Zowel Van Dijk als Bosch hadden gisteren afzonderlijke gesprekken met Wilders over de kwestie. Van Dijk maar ook Bosch zegt de volle steun te hebben van hun partijleider. "Geert Wilders wil op basis van mijn blauwe ogen - en dat siert hem - niet zo maar Peter van Dijk buiten zetten," zegt Bosch, "hij wil niet iemand op straat zetten, voordat onomstotelijk vaststaat dat er tegen de regels in is gehandeld of dat er vervolgd is voor die bedreiging."

Twee onderzoeken

Er lopen momenteel twee onderzoeken naar Peter van Dijk. Justitie onderzoekt een aangifte van doodbedreiging en de Provincie Zeeland onderzoek de financiële praktijken van de PVV'er. Het is nog niet duidelijk wanneer er resultaten kunnen worden verwacht.

PVV-Statenlid Vincent Bosch over zijn gesprek met Geert Wilders

Dat leidt volgens Bosch voorlopig tot een gesplitste PVV in Zeeland: een PVV Van Dijk en een PVV Bosch. "We hebben allebei de steun en we mogen allebei de naam voeren," zegt Bosch, "alleen hij [Wilders -red.] doet geen uitspraak wie de fractievoorzitter mag zijn. Peter van Dijk zegt dat hij het is en ik zeg met de steun van de Zeeuwse PVV dat ik dat ben."

Ik laat me niet wegjagen door de heer Van Dijk." Vincent Bosch, PVV-Statenlid

Het nog niet maken van een keuze door Wilders betekent dat Peter van Dijk gewoon blijft staan op de PVV-kandidatenlijst voor de Eerste Kamerverkiezingen. Maar ook Vincent Bosch is resoluut: "Al vanaf mijn zestiende ben ik in hart en nieren PVV'er. Ik laat me niet wegjagen door de heer Van Dijk."

Partijleider Geert Wilders noch de landelijke PVV-persvoorlichting was bereikbaar voor commentaar.