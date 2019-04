'Nu kunnen onze vissers fatsoenlijk langs de waterkant zitten'

Visplateau van Middelburgse hengelsportvereniging (foto: Omroep Zeeland)

Wethouder Simons van de gemeente Middelburg opende het visplateau aan de Seissingel, bij Hof Ter Veste. De hengelsportvereniging Middelburg, met 600 leden, heeft in 2018 op verzoek van haar leden drie van dit soort plateaus aangelegd langs de Middelburgse vesten.

Op de Seissingel bij huize Griffioen, de Noordsingel bij het voormalige Roggeveenhuis en bij Hof Ter Veste kunnen vissers op het horizontale plateau hun hengel uitwerpen. Ze zijn met toestemming van de gemeente aangelegd en bekostigd door H.S.V. Middelburg en Sportvisserij Nederland.

Fatsoenlijk zitten

"We hebben de plekken dusdanig aan laten leggen dat ze niet opvallen in het landschap", zegt Sam Gideonse, bestuurslid van hengelsportvereniging Middelburg. "De schapen kunnen er gewoon blijven grazen en onze mensen kunnen er fatsoenlijk hun stoel neerzetten om te gaan vissen. We zijn er erg blij mee."

Reportage over de nieuwe visstekken in Middelburg.