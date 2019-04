Wind is spelbreker bij plaatsen nieuwe hoogspanningsmast bij Rilland

De nieuwe mast is de eerste van het tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg. TenneT is daarvoor nu bezig met de aanleg van een 48 kilometer lange hoogspanningsverbinding (380kV) tussen Borssele en Rilland.

Meer capaciteit

Door de nieuwe verbinding wordt het huidige onderhoudsknelpunt opgelost en komt er meer capaciteit voor het transport van elektriciteit, onder andere voor de windparken die voor de Zeeuwse kust worden aangelegd. In totaal worden er 114 wintrackmasten en 2 vakwerkmasten geplaatst.

Twee breinaalden

Het gaat om een nieuw type mast, een zogeheten bipole-mast. Die bestaat uit twee torens die boven de grond volledig gescheiden van elkaar zijn. "Zie het maar als twee breinaalden die 55 meter de lucht in steken", zegt Wouter Delleman van TenneT. "Het voordeel van deze masten is dat er een kleiner magneetveld ontstaat en dat ze door de vorm en de kleur minder afsteken tegen het landschap."

Wouter Delleman van TenneT.

In Rilland komt een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation, een belangrijke schakel in de verbinding met België. Het station moet ervoor zorgen dat transport van elektriciteit gegarandeerd is, zelfs als een van de verbindingen uitvalt die bij het station binnenkomt.

Wintrackmasten bij Bleiswijk (foto: TenneT)

Nieuwe aannemer

TenneT is nog op zoek naar een nieuwe aannemer omdat Heijmans-Europoles volgens TenneT niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen ten aanzien van kwaliteit en gestelde datum van inbedrijfname.

De beëindiging van de contracten heeft directe gevolgen voor de planning van Zuid-West 380 West. TenneT is nog bezig met het in kaart brengen van de consequenties voor de in 2020 geplande ingebruikname van de nieuwe verbinding.

