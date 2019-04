Toeristen kwamen, bakker en slager verdwenen, Marie Cadzand (81) kan er niet mee zitten...

Wie Cadzand zegt, zegt Marie en wie Marie zegt, zegt Cadzand. Toen ze een paar jaar vanwege het werk van haar man in Vlissingen woonde, liep ze als jonge moeder vanaf de boot in Breskens helemaal met de kinderwagen naar Cadzand. Zo veel houdt ze van haar dorp. Wat het dan precies is, kan ze niet echt onder woorden brengen. De mensen, het landschap, alles. "Ik ben hier geboren."

Zeven op zeven

Zestig jaar terug kwam 'In De Buitenlust' in de verkoop. Ze overlegde met haar man en die zag de koop zitten. Ze verhuisden met hun oudste zoon terug, hun dochter werd in het café geboren. Marie runt nu praktisch zes decennia het café. Vorig jaar overleed haar man en sindsdien is ze nog vaker open: zeven op zeven.

Het werd rustig

Ze doet bijna alles zelf, haar broer helpt af en toe mee. En haar kleinzoon ook, als hij niet studeert. Marie is een vrouw van weinig woorden, maar met een verhaal. Ze zag Cadzand veranderen. De ondernemers verdwijnen. "Het werd rustig", constateert ze. Ze zag de toeristen komen en in aantal toenemen. Jaren heeft ze ook een pension gehad boven het café. "Hier naast wonen Duitsers. Nooit last van gehad."

Marie (81) kent iedereen in Cadzand en iedereen in Cadzand kent Marie (foto: Omroep Zeeland)

Dochter Petra: "In de zomer bleven de gasten drie weken en stonden we 's ochtends tientallen boterhammen te smeren voor een stranddag. Ik mocht dan mee met de gasten naar het strand. Mijn moeder bleef hier."

Knokke 2

Cadzand-Bad werd Knokke 2. Er kwamen luxe appartementen en de Belgen kwamen. De laatste tijd ook meer naar het dorp toe. Woonhuizen gaan in de verhuur. Marie klaagt er, in tegenstelling tot sommige dorpsgenoten, niet over. "Ik heb er geen last van. Maar ik kan het me voorstellen dat het anders is als je jong bent en de volgende dag weer vroeg moet werken."

Biljarten en kaarten

Marie geniet van het gezelschap aan de bar. Ze kent de gasten en vaak ook hun vaders en moeders en soms ook nog hun ouders. Ze houdt van de drukte in de zomer met de toeristen op het terras, maar ook van het café binnen: de kaart- en biljartavonden. Haar kleinzoon springt af en toe bij. Of hij ook haar opvolger wordt. "Ik denk het niet, hij studeert geschiedenis. Maar zolang ik het nog kan, blijf ik het doen."