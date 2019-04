Zeeland wordt wakker: twee PVV-fracties, hoogspanning en visstekken

Geert Wilders op de boulevard in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Twee PVV-fracties in Staten

De PVV in Zeeland heeft zich opgesplitst in twee fracties: de PVV van Peter van Dijk en de PVV van Vincent Bosch. Partijleider Geert Wilders wil geen keuze maken tussen de twee PVV-Statenleden zolang de onderzoeken van Justitie en de Provincie Zeeland naar Peter van Dijk nog lopen.

Voorbereidende werkzaamheden voor het installeren van de nieuwe mast. (foto: Omroep Zeeland)

Hoogspanningsmasten

Windkracht zes gooide gisteren roet in het eten bij het plaatsen van de eerste nieuwe mast voor de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg. Als het weer het toelaat, worden de mastdelen vandaag wel geplaatst.

Visplateau van Middelburgse hengelsportvereniging (foto: Omroep Zeeland)

Visstekken

Langs de vesten in Middelburg zijn comfortabele plakken aangelegd om lekker te kunnen vissen. Leden van de hengelsportvereniging Middelburg kunnen er vanaf vandaag gebruik van maken.

Marie (81) kent iedereen in Cadzand en iedereen in Cadzand kent Marie (foto: Omroep Zeeland)

Cadzand als altijd

Het dorp Cadzand is onder invloed van toeristen enorm veranderd. Maar wat al zo'n 60 jaar hetzelfde is: Café Buitenlust waar Marie (81) de scepter zwaait.

Middelburg (foto: Rudi Eijke, Middelburg)

Weer

Wolkenvelden trekken vandaag over Zeeland, maar af en toe laat de zon zich ook zien. Verder is kans op een bui, maar zware buien worden niet verwacht. De zuidenwind is vrij krachtig en aan het open water krachtig, 5-6 Bft. Met 15 graden aan de kust tot 17 landinwaarts in de provincie is het minder warm dan afgelopen dagen.