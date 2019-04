'Zeewater in natuurgebieden leidt tot een verdord en verzilt landschap'

Bestuurders steken de dijk door bij natuurgebied het Zwin. (foto: Omroep Zeeland)

Zo pleiten de stichtingen om het Volkerak-Zoommeer zoet te houden. "Maar we willen ook de nadruk leggen op de Hedwige, Waterdunen, de Zwinpolder en Perkpolder", zegt Annette Waverijn van De Levende Delta. Voor het Zwin is het te laat, daar werd de dijk begin februari doorgestoken. "Maar Breskens polder en de Hedwige, die zijn nog niet doorgestoken."

'Zuinig op zoetwater'

"We moeten uiterst zuinig gaan worden op het zoet water", zegt Waverijn, verwijzend naar het neerslagtekort dat er nu nog steeds is. "Wij vinden dat het land niet verder mag verzilten of er zout water binnengelaten mag worden."

Waverijn: Het is de vraag of, behalve de natuurschade, ook de economische schade zal zijn te repareren.

De stichtingen zijn bang dat de verzilting niet alleen de landbouw zal treffen, maar de hele natuur. "Wanneer de zoetwatervoorraad wordt aangetast en de bodem verder verzilt door de inlaat van steeds meer zeewater zal er in de nabije toekomst een verdord en verzilt landschap ontstaan, waarin het wonen, werken en leven niet aangenaam meer zal zijn."

'Nog niet te laat'

Daarom verzoeken de stichtingen de provincie om de besluitvorming rondom het toelaten van zeewater terug te draaien. "Het is nog niet te laat, maar wél vijf voor twaalf." Volgens de stichtingen is het nog maar de vraag of, behalve de natuurschade, ook de economische schade zal zijn te repareren, als de provincie doorgaat met haar plannen.