Van 370 kilo naar 30 kilo afval per persoon, Sluis gaat afvalinzameling aanpakken

Daarom heeft de gemeente een ontwerp 'Grondstoffenplan 2019 - 2023' opgesteld. Als het plan doorgaat, krijgen huishoudens een nieuwe, kleinere grijze container die nog maar één keer per maand wordt geleegd, in plaats van iedere twee weken.

Plastic vaker opgehaald

Plastic daarentegen zal juist vaker opgehaald worden: eens per twee weken in plaats van iedere maand. De inzameling van gft-afval blijft hetzelfde: om de twee weken.

Huishoudens in hoogbouw en aan de kust kunnen gebruikmaken van ondergrondse verzamelcontainers. Ze krijgen een pas waarmee kan worden bijgehouden hoe vaak de bewoners daar gebruik van maken.

270 kilo per persoon per jaar minder

De nieuwe manier van inzamelingen is erop gericht om afval - denk aan oud papier, gft, plastic, drankenkartons - zo gescheiden mogelijk in te zamelen en zo het restafval in de grijze container vermindert.

Het is de bedoeling dat in 2020 de gemiddelde hoeveelheid restafval per inwoner van 370 kilo naar 100 kilo per jaar daalt. In 2025 hoopt de gemeente dat een inwoner zelfs nog maar 30 kilo restafval per jaar in de prullenbak gooit.