Azzagari in wedstrijdselectie van NAC Breda

Voetballer Yassine Azzagari heeft gisteren zijn debuut gemaakt in de wedstrijdselectie van NAC Breda. De middenvelder uit Goes zat in het thuisduel tegen Feyenoord de gehele wedstrijd op de bank. Azzagari zag zijn club met 0-4 onderuit gaan.

Azzagari zat niet als enige Zeeuw op de bank gisteravond in het Rat Verlegh Stadion. Hij mocht plaats nemen naast Jan-Paul van Hecke uit Arnemuiden en Daan Klomp uit Wissenkerke. Geen van de Zeeuwen kreeg speeltijd van NAC-trainer Ruud Brood. Door de nederlaag is het bijna onmogelijk geworden voor de club uit Breda om in de Eredivisie te blijven.

Bij Feyenoord viel Bart Nieuwkoop uit Tholen nog in. Bij een tussenstand van 0-4 kwam hij het veld in voor Jeremiah St. Juste.