Heropening zwembad in gevaar door vernielde apparatuur

Vernielde apparatuur in zwembad Haestinge in Sint-Maartensdijk (foto: Gemeente Tholen)

De gemeente Tholen ontdekte de schade vanmorgen. De vandalen hebben onder meer een ruit ingegooid en allerlei apparatuur in het zwembad gegooid.

Schade aan apparatuur

Het zwembad zou komende zaterdag opengaan, maar het is onduidelijk of die heropening doorgaat. "Doordat er schade is aan o.a. apparatuur en niet duidelijk is welke werkzaamheden nodig zijn om het zwemwater bruikbaar te maken, is het de vraag of het zwembad zaterdag open kan", schrijft de gemeente op Facebook.

De gemeente zegt later met meer informatie te komen en roept getuigen op om zich te melden bij de politie.