Hoe maak je je huis levensbestendig? Een uitleg met Duplostenen

Samen met een aannemer, architect, een bouwgroep en een aannemer heeft Van Beekhuizen het concept kameleonwoning uitgewerkt. De woning bestaat net als bij de huidige bouw uit een casco betonnen behuizing. Maar de binnen en tussenwanden zijn gemaakt van een houtproduct. Daardoor kun je ze zelf demonteren en dus je ruimte aanpassen wanneer je wilt. Volgens Van Beekhuizen voldoen die wanden aan dezelfde geluidsnormen en eisen als betonnen muren.

Elektriciteit gaat ook anders

Ook elektriciteit gaat in dit concept anders. Elektriciteitsleidingen worden niet meer verwerkt in de muur maar in een holle vloerplint. Op die manier bepaalt een bewoner zelf waar stopcontacten komen of waar ze juist weg moeten. Het woonconcept geeft de bewoners niet alleen meer vrijheid, maar maakt het huis ook goedkoper, meent Van Beekhuizen.

Op dit moment voert Van Beekhuizen gesprekken om te kijken waar hij, samen met zijn partners, een paar proefwoningen mag bouwen. Op die manier wil hij laten zien dat dit concept werkt. "Ik hoop dat dit uiteindelijk zoveel verandert in de bouwwereld dat er een nieuwe systematiek komt van bouwen. Bewoners krijgen zo echt invloed op hun woning!"

