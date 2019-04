Kusttoeristen, die wil Hulst ook! Maar hoe dan?

De Westerschelde bij Walsoorden. (foto: Otto Vosveld)

De afgelopen jaar brainstormde de gemeente met dorpsbewoners van Walsoorden, Ossenisse, Paal en Emmadorp over hoe de kust populairder gemaakt kan worden. De inwoners hadden daar zo hun ideeën over.

Een doorlopend fietspad langs de hele Westerscheldekust, meer recreatiemogelijkheden qua zwemmen, een paar mooie dijkovergangen, maar ook het verbeteren van de verkeersveiligheid en het aanpakken van parkeerproblemen. Dat is een greep uit de ideeën van de bewoners.

Streekholders denken mee

Volgens wethouder Diana van Damme is het belangrijk dat streekholders - 'we noemen dat geen stakeholders maar streekholders' - meedenken. "Het komt uit de kern van mensen zelf. Dan heb je in ieder geval een breedgedragen plan. En je hoort nog eens wat."

Wethouder Diana van Damme over kustplannen Hulst

Binnenkort wordt bekendgemaakt welke ideeën er precies uitgevoerd gaan worden. Dat gebeurt op inwonersbijeenkomsten. De eerste is op 8 mei in Emmadorp.