Geen wapperende vlaggen op Lange Jan vanwege broedende slechtvalken

De slechtvalken bouwden de afgelopen jaren telkens een nest in de Lange Jan, maar voordat de eieren uitkwamen, werd het nest telkens verlaten. Vorig jaar was het leven in het nest ook via een camera te volgen. Uit het bestuderen van de beelden bleek dat het ophangen en weghalen van de vlag de vogels dusdanig stoorde dat de ouders soms urenlang het nest verlieten. De eieren kwamen vervolgens nooit uit.

Afgelopen week werden de nieuwe eieren ontdekt op de camera bij de broedplek. De provincie Zeeland heeft daarop aan de gemeente Middelburg gevraagd om de slechtvalken de komende tijd niet te storen en dus ook niet de vlag te hijsen. Dat gebeurt pas weer wanneer de valken, misschien met hun kleintjes, het nest hebben verlaten.

Naast de eerdergenoemde vlagmomenten op Koningsdag en 4 en 5 mei zou de Nederlandse vlag normaal gesproken ook gehesen worden op 17 mei, vanwege de verjaardag van Koningin Máxima, tweemaal in juni vanwege de Veteranendagen en op 15 augustus bij de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Naast de Lange Jan vlagt de gemeente dan onder meer op het stadhuis, het stadskantoor, in Nieuw- en Sint Joosland en in Arnemuiden. Op die locaties wappert de Nederlandse vlag dus wel op de vlagmomenten, maar dus niet op de Lange Jan zolang de slechtvalken er nog zitten. Beklimmen van de Lange Jan blijft nog wel mogelijk. De trapklimmende toeristen komen niet in de buurt van de plek waar nu wordt gebroed.

In het broedseizoen van 2016 werd nog een heel andere oorzaak aangewezen voor het niet uitkomen van de eieren. In het jaarverslag van de werkgroep is de uitreiking van de Four Freedoms Award de oorzaak, omdat er die dag beveiliging aanwezig was op de toren. Dat heeft de slechtvalken gestoord in het broedproces.

Ook in 2017 kwamen de twee gelegde eieren niet uit. Aangezien er toen geen uitreiking was van de Four Freedoms Awards bleeft de reden onduidelijk. In het jaarverslag wordt voor het eerst een link gelegd met het hijsen van de vlag in de Lange Jan.