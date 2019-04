Fase 2-waarschuwing voor risico op natuurbranden vervalt

Duinbrand bij Banjaard Kamperland in juli 2018. (foto: HV Zeeland)

Tien dagen geleden schaalde de veiligheidsregio het gevaar voor natuurbranden op naar Fase 2. In alle Zeeuwse bossen, duinen en overige natuurgebieden gold een stookverbod: vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk waren niet toegestaan.

Gevaar nog niet helemaal voorbij

Dat het brandrisico nu weer is verlaagd, betekent niet dat het gevaar helemaal voorbij is. Daarom wordt iedereen nog altijd opgeroepen om voorzichtig te zijn met vuur en bijvoorbeeld geen smeulende sigarettenpeuken of zelfs glasscherven bij brandbaar materiaal achter te laten.

De meest kwetsbare brandrisicogebieden in Zeeland zijn Kop van Schouwen, Schotsman, Manteling Walcheren, Axelsche Bos en Waterwingebied Sint Jansteen. In die gebieden werden de afgelopen weken de brandweerkorpsen in verhoogde staat van paraatheid gebracht vanwege het risico op natuurbranden.

