Hardrijders op polderwegen in Hulst bekeurd

Polderstraat in Hulst (foto: Google Maps)

De politie heeft in de twee straten in Hulst gecontroleerd, omdat fietsers hadden geklaagd over hardrijders op de smalle polderwegen waar 60 kilometer per uur de maximumsnelheid is.

Komende tijd wordt vaker op de polderwegen in Hulst gecontroleerd, waarschuwt de politie.