Het Zeeuws Museum komt naar je toe deze zomer

Behalve drie zalen in het Zeeuws Museum zijn in de zomermaanden een belwinkel in Vlissingen en het Visserijmuseum in Breskens onderdeel van de tentoonstelling Nooit meer werken.

Kunstenaars uit heel Nederland zijn in opdracht van het Zeeuws museum op zoek gegaan naar een manier om die veranderingen in werk vorm te geven in een kunstwerk of te vangen in een Zeeuws verhaal.

Van trekpaarden naar computergestuurde machines

Een werkdag van nu is niet meer te vergelijken met een werkdag van vijftig jaar geleden en verandert nog steeds in snel tempo. Waar bijvoorbeeld vroeger Zeeuwse trekpaarden de landbouwgronden doorploegden doen nu computergestuurde machines desnoods dag en nacht het vele werk.

Straô rijden op Schouwen-Duiveland (foto: Omroep Zeeland)

Fotograaf Janne van Gilst maakte een film over het Stroa-rijden op Schouwen-Duiveland, het traditionele wassen van de benen van de paarden in zee dat in ere wordt gehouden, ook nu de paarden niet meer als gereedschap voor het werk worden ingezet. De film is onderdeel van de tentoonstelling in het Zeeuws museum.

Fietstocht van Middelburg naar Vlissingen en Breskens

Er is in de zomer van juni tot en met augustus een fietsroute uitgezet langs het museum via de buitenlocatie in Vlissingen met het fiets-voetveer naar de haven van Breskens om in één dag het hele project Nooit meer werken te beleven.

In een belwinkel in de Scheldestraat interviewde ze arbeidsmigranten voor het project Phone Home, omdat bleek dat de telefoon dè manier is om contact te hebben met het thuisfront. Die gesprekken zijn deze zomer te beluisteren in de winkel die voor het project dienst doet als expositieruimte.

In de haven komen de collecties bij elkaar

In de haven van Breskens brengen het Zeeuws Museum en het Visserijmuseum de collecties bij elkaar rondom het veranderende werk in de haven. De tentoonstelling is de achtergrond voor ontmoetingen van verschillende generaties Zeeuwen in het programma Huis van Herinnering.