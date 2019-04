Inbreker verstopt zich in garage

Politie (foto: Politieteam Walcheren)

De bewoonster kreeg het idee dat er iets niet in de haak was, omdat ze gestommel op het dak hoorde. Rond 23.45 uur belde ze de politie om te melden dat er mogelijk iemand bij haar huis rondliep. Even later vonden politieagenten na onderzoek in en rond het huis de man: hij zat verstopt in de garage.

De politieagenten hebben de man aangehouden, hij wordt verdacht van een poging tot inbraak. Hij is voor verhoor overgebracht naar een politiecel en zit nog vast.