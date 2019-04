Toekomstige bouwers marinierskazerne krijgen miljoenen extra vanwege vertraging

Luchtfoto van locatie marinierskazerne (foto: Rijksvastgoedbedrijf)

De aanbesteding van de voorbereidende werkzaamheden is al een aantal keer uitgesteld. Momenteel ligt de datum van de gunning op 1 juli 2019, maar volgens eerdere plannen zou dit 1 oktober 2018 al gebeuren. Discussies over de verhuizing en onderzoek naar verontreinigde grond op de bouwlocatie, zorgen voor vertraging.

Defensie ging begin dit jaar opnieuw in gesprek met de medezeggenschapsraad. Die gesprekken zijn nu zo goed als afgerond, maar de uitkomsten moeten nog worden doorgerekend. Ook loopt er nog onderzoek naar de grondverontreiniging. Onder een deel van het terrein ligt een oude stortplaats, de afdeklaag blijkt slechter dan gedacht en moet vervangen worden.

Tegemoetkoming van 2,75 miljoen

De drie consortia die zich gemeld hebben voor de aanbesteding zouden sowieso al een vergoeding van 1 miljoen euro krijgen voor ontwerpkosten, maar die vergoeding wordt nu met 1,75 miljoen verhoogd. Defensie vindt het belangrijk dat de mogelijke bouwers, ondanks de vertraging, verbonden blijven aan het project en dat de concurrentie tijdens de aanbesteding gegarandeerd blijft. De drie consortia krijgen nu ieder een totale tegemoetkoming van 2,75 miljoen.

Archieffoto van mariniers tijdens een oefening op het Vlissingse Badstrand. (foto: ANP)

Ook kwam vandaag naar buiten dat een deel van de mariniers sowieso langer in Doorn blijft. Het gaat om de anti-terreureenheid MARSOF, wat staat voor Maritime Special Operations Forces. Dat is een speciale eenheid van het Korps die ingezet wordt bij aanslagen of terreurdreiging.

Centraal gelegerd

De eenheid moet snel in actie kunnen komen en moet daarom centraal in het land gelegerd worden. Daarom verhuist MARSOF sowieso niet mee naar Vlissingen. De leden blijven voorlopig op de Van Braam Houckgeestkazerne, tot er een definitieve plek in het midden van het land is gevonden. Dat staat volgens RTV Utrecht in een nieuwsbrief van de TRMC, de medezeggenschap van de mariniers. Om hoeveel mariniers het gaat willen de politie en defensie niet zeggen. In totaal zijn er nu nog zo'n 2500 mariniers gelegerd in Doorn.

De kazerne in Doorn zou midden 2023 vrij moeten komen door de verhuizing van het Korps Mariniers naar Vlissingen, maar dat lijkt volgens RTV Utrecht opnieuw vertraging op te lopen. Dat terwijl de gemeente onlangs heeft aangekondigd zo snel mogelijk woningen te willen bouwen op het kazerneterrein.

Tientallen punten

Tegen de verhuizing naar Vlissingen is veel verzet onder de mariniers. Volgens de vakbonden zijn er nog tientallen punten waarop de plannen voor de nieuwe kazerne tekortschieten.

Lees ook: