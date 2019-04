OM: taakstraf voor veroorzaken ongeluk op A58

Volgens het OM maakte de man zich schuldig aan roekeloos rijgedrag. Tijdens de zitting zei de officier van justitie vandaag dat het in deze zaak gaat om twee strafbare feiten: het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg en niet genoeg afstand houden.

Blijvend letsel

De man zou zonder te remmen achterop een andere auto zijn gereden, die in de middenberm belandde. De vier inzittenden raakten allemaal gewond. Ze liepen onder meer meerdere schedelbreuken op, een gebroken kaak, kapotte tanden en rug- en borstpijn. Eén van hen hield er blijvend letsel aan over.

De Goesenaar zou 165 kilometer per uur hebben gereden, waar 130 is toegestaan toen hij achterop de andere auto reed. De toerenteller van de verdachte is bevroren op 4500 toeren, zijn kilometerteller is blijven steken op 165 kilometer per uur. Door de klap tolden beide auto's over de snelweg.

'Ineens was er een knal'

De verdachte zegt zich niets te herinneren van het ongeluk zelf, maar beweert dat hij op dat moment wél helder was. Hij reed ter hoogte van Kapelle over de A58 richting Bergen op Zoom toen hij op de andere auto met aanhanger reed. "Ik zat gewoon op te letten", zegt de verdachte daar zelf over. "Ineens was er een knal en klapten de airbags uit." Hij zegt geen lichten te hebben gezien van zijn voorganger.

Schade na ongeluk op A58 bij Kapelle (foto: HV Zeeland)

De advocaat van de verdachte weerlegt de argumenten van het OM. Uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) bleek dat de man tussen de 146 en 165 kilometer per uur reed op het moment van het ongeluk. In een ander onderzoek is gezegd dat het 'zeer aannemelijk' is dat de verdachte rond de 160 km/u reed. "Maar dat is niet met zekerheid vast te stellen", aldus de advocaat.

Achterlichten van de aanhanger

Hij trekt ook in twijfel dat de achterlichten van de aanhanger het deden ten tijde van het ongeluk. De verdachte zegt dat hij geen achterlichten heeft gezien. Bovendien zegt één van de inzittenden van de auto die werd aangereden dat de achterlichten van de aanhanger eerder die dag niet werkten. Ze hadden twee lampjes vervangen. Volgens de advocaat blijkt uit onderzoek niet met zekerheid dat de lampen van de aanhanger het hierna deden.

Hij vraagt om vrijspraak. Wel erkent hij dat zijn cliënt te hard heeft gereden en dat hij niet genoeg afstand hield toen hij het ongeluk veroorzaakte, maar hij vindt daarvoor een boete op zijn plaats. Ook een rij-ontzegging van zes maanden vindt hij een te zware straf, hij ziet liever een voorwaardelijke rij-ontzegging met een proeftijd van twee jaar.

De botsing gebeurde op 24 mei 2016. De verdachte zette zijn vriendin thuis af en ging een stukje rijden over de A58. Dat deed hij wel vaker, beweert hij. Hij heeft naar eigen zeggen de auto op cruise control gezet op een snelheid van 130 kilometer per uur. Hij ontkent harder gereden te hebben. Dat zijn kilometerteller hoger aangaf zou komen door de klap.

Geen alcohol

De verdachte had geen alcohol gedronken. Wel zegt hij dat hij destijds soms licht in het hoofd was en medicijnen heeft geslikt. Uit onderzoek blijkt echter dat zijn rijvaardigheid niet was aangetast door medicijnen of andere stoffen.

De rechtbank doet op 9 mei uitspraak.

