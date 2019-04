Jett Rebel, Wende, Danny Vera en Frank Boeijen op Zeeland Nazomerfestival

Jett Rebel op North Sea Jazz (foto: ANP)

Ook Nielson, Goldrush, Bl!ndman en Blackbird reizen in de nazomer af naar Middelburg voor een optreden op het festival. Het muziekprogramma start op zaterdag 30 augustus met optredens van BL!NDMAN en HAEVN. Jett Rebel sluit op 7 september de reeks optredens af. Ook in 2015 en 2016 was Jett Rebel de afsluitende act op het Zeeland Nazomerfestival. Traditiegetrouw staat ook dit jaar de Nazomerpicknick en het Nazomerzingen op het programma.

Voorstelling op herhaling

Het theaterprogramma voor dit jaar wordt aangevuld met Norway.Today, een surrealistisch sprookje van regisseur Eva Line de Boer. De voorstelling speelt bij het festivalhart op het Abdijplein. Vorige maand maakte het festival al de rest van het theaterprogramma bekend. De voorstelling Winterreise in Fort Ellewoutsdijk gaat op herhaling, in de schouwburg in Middelburg is Wie is Bang van Tom Lanoye te zien en de Machinefabriek in Middelburg is het decor voor het muziektheater De Vallei.

Het dansprogramma bestaat dit jaar uit Blueprint on Memory, Black Memories, Shake Shake Shake 1st Edition en Bloedbad. Op 1 mei start de kaartverkoop voor het Zeeland Nazomerfestival.

