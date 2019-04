Onderzoek naar winkelgebieden door analyse PIN-transacties

(foto: Omroep Zeeland / Vermeulen)

Loes Meeuwisse, wethouder binnenstad van Goes, vindt het onderzoek best spannend: "Bijzonder en nieuw is dat we inzicht krijgen in omzetgegevens. Dat gebeurt door per postcodegebied naar PIN-transacties te kijken. We krijgen zo een beeld over hoe bijvoorbeeld de Goese binnenstad economisch functioneert."

Meeuwisse weet uiteraard welke winkelgebieden in Goes kampen met leegstand, maar dat zegt niet alles over de verkoop zo'n gebied. Het nieuwe onderzoek meet zulke zaken wel.

Privacy gewaarborgd

De privacy van winkelier en klant is volgens de wethouder goed gewaarborgd: "Het onderzoek vindt niet op winkelniveau, maar op postcodeniveau plaats. Er wordt gekeken naar PIN-transacties, maar ook naar het aantal passanten. Dat bij elkaar geeft een goed beeld."

Lege winkelstraat in Terneuzen (foto: Paul van Es uit Terneuzen)

Projectbureau "Ik Onderneem!" uit Arnhem voert het onderzoek uit in samenwerking met de Rabobank. Het bureau deed eerder een soortgelijk onderzoek in vier grote regio's in Noord-Brabant. Volgens een medewerker van "Ik Onderneem!" zijn de PIN-betalingen niet te herleiden tot personen, omdat ze door de bank geanonimiseerd worden verstrekt aan het bureau.

De Provincie Zeeland betaalt mee aan het detailhandelonderzoek in de vier Zeeuwse steden.