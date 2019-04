Je hoeft dit jaar niet naar de Keukenhof; deze tulpenvelden vind je in Zeeland

Edy van Vliembergen was de eerste die foto's van een tulpenveld naar Omroep Zeeland stuurde. Op 1 april zag hij een paarsgekleurd landschap in Graauw en maakte deze foto.

Tulpenveld in Graauw (foto: Edy van Vliembergen)

Begin april kwamen ook de eerste tulpen in Clinge tot bloei. Dat zag ook Piet Grim.

Tulpenveld in Clinge (foto: Piet Grim)

Ook Renata Dobbelaar zag tulpen in Graauw het landschap kleuren. Deze foto maakte ze half april.

Tulpenveld in Graauw (foto: Renata Dobbelaar)

Op dat moment waren ook in Terhole bloemen in allerlei kleuren te zien. Otto Vosveld wist het vast te leggen en zag ook een fietser van het kleurrijke landschap genieten.

Bloemen kleuren het landschap in Terhole (foto: Otto Vosveld)

In Aardenburg ziet het landschap er half april oranje, geel, rood en roze uit. Anneke Jansens, Ria Mes en Sandra de Rijcke wisten het prachtig vast te leggen.

Tulpenveld in Aardenburg (foto: Anneke Jansens)

Tulpenveld in Aardenburg (foto: Ria Mes)

Niet alleen in Zeeuws-Vlaanderen komen landschappen vol tulpen tot bloei. Helma Hoek maakte deze foto in Poortvliet.

Ook op Tholen komen tulpen tot bloei, zoals hier in Poortvliet (foto: Helma Hoek)

Vandaag is rood, de kleur van het landschap in Heikant. De foto is gemaakt door Paul Verstraeten.

Tulpenveld in Heikant (foto: Paul Verstraeten)

Zeeuws-Vlaanderen en Tholen hebben we al gezien op bovenstaande foto's. We gaan nu door naar Schouwen-Duiveland. Elize IJzenbrandt zag daar dat de pluktuin in Noorgouwe vol tulpen staat.

Tulpenveld in Noordgouwe (foto: Elize IJzenbrandt)

En weer terug naar Zeeuws-Vlaanderen. Deze foto is gemaakt door Tanja van Eenennaam in Hulst.

Tulpenveld in Hulst (foto: Tanja van Eenennaam)

Vincent Kalut was ook in Hulst en wist het tulpenveld op een iets andere manier vast te leggen, namelijk vanuit de lucht.

Wil je tulpenvelden in Zeeland met eigen ogen aanschouwen? Dan moet je snel zijn, want op verschillende plekken worden de bloemen 'gekopt'. Een tractor rijdt langs de velden en maakt de tulpen een kopje kleiner. De telers doen dat zodat de bol door kan groeien. In de zomer worden de bollen van het land gehaald en verkocht.

Tulpenveld in Aardenburg met op de achtergrond een tulpenkopper (foto: Francine Dhondt)

Tulpenvelden zijn prachtig om te zien, maar het heeft ook een keerzijde voor kwekers. Op verschillende plekken in Nederland balen kwekers ervan dat toeristen hun velden vertrappen. In de Bollenstreek zijn borden geplaatst om mensen erop te wijzen dat ze niet in de velden mogen lopen.

