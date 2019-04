Boeren maken zich zorgen om opmars blauwtong

Schapen in 's-Gravenpolder (foto: Kristian de Winter)

Steeds meer Zeeuwse boeren overwegen dan ook om hun dieren te vaccineren, hoewel ze dat zelf moeten betalen. Besmette schapen gaan dood of baren misvormde lammetjes.

In de Belgische provincie Luxemburg bleken de laatste tijd runderen besmet met het blauwtong-virus. "Daarop is bepaald dat vee vanuit België niet meer naar Nederland mag worden vervoerd", zegt Jeanette van de Ven van landbouworganisatie LTO Nederland. "Maar dat betekent dat Belgisch vee wel kan worden vervoerd naar Belgische gebieden vlakbij de grens, zoals Zeeuws-Vlaanderen. En dan heb je natuurlijk heel makkelijk kans op besmetting, wanneer een geïnfecteerd dier wordt geprikt en die mug vervolgens een ander dier prikt net aan de andere kant van de grens."

Marktwerking

Dan lijkt het voor de hand te liggen dat Zeeuwse boeren hun vee massaal gaan vaccineren. Maar zo simpel ligt het volgens Van de Ven niet. "We hebben marktwerking. In het verleden is er in Nederland weinig vraag geweest naar het vaccin. Omdat België met z'n vaccinaties een prima buffer vormde, was de noodzaak om in Nederland te vaccineren niet groot. Omdat er weinig vraag was is het vaccin nu niet op voorraad. We zijn nu afhankelijk van de capaciteit van de producent van het vaccin en van de beschikbaarheid ervan."

Boeren die hun vee willen inenten moeten zelf opdraaien voor de kosten ervan. Ze zouden erop kunnen gokken dat de ziekte hun bedrijf niet bereikt en ze het geld in hun zak kunnen houden. Van de Ven: "Natuurlijk kunnen ze die afweging maken, maar ik hoor veel verhalen van met name schapenhouders die bij de vorige uitbraak van blauwtong in 2007 en 2008 veel dieren hebben verloren en die nu echt wel bereid zijn om te vaccineren. Die zeggen dat ze die ellende met dode schapen, met misvormde lammeren niet nog eens meemaken."

Op stal

Van de Ven raadt veehouders aan hun dieren 's nachts op stal te zetten en het vaccin snel bij hun dierenarts bestellen.

Risico's voor mensen zijn er niet; blauwtong is een echte dierziekte. Het is niet overdraagbaar op mensen en dieren kunnen elkaar niet besmetten. "Het gaat alleen via de steken van de knut."