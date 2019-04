Lintje voor oprichter Vlissingse basketbalclub BC Vlissingen

Lintje voor Vlissingse basketbalvrijwilliger Tom Joziasse (foto: Omroep Zeeland)

"Als we uw naam noemen in Vlissingen dan zegt iedereen onmiddellijk: basketbal", zei Van den Tillaar in zijn toespraak. Hij roemde de 'vrijwilliger in hart en nieren' voor al het werk wat hij in de afgelopen dertig jaar heeft gedaan. "U bent wedstrijdsecretaris, trainer, coach van de jeugdselectie Zuid-Nederland, bestuurslid, onderhoudt de contacten met de pers en de bond en dan zorgt u ook nog dat de website up to date is. Het is niet te geloven dat u daarnaast nog tijd heeft voor een baan in het onderwijs".

In 1972 richtte Joziasse BV Souburg op. "Ik basketbalde al op de middelbare school. De bond benaderde ons of we geen club wilde oprichten in Souburg." Zeventien jaar later werd de samenwerking gezocht met basketbalvereniging Marathon om hogerop te kunnen spelen. De Basketbal Combinatie Vlissingen was een feit.

Basketbalvrijwilliger Tom Joziasse uit Vlissingen ontvangt Koninklijke onderscheiding (foto: Omroep Zeeland)

Ook de heer Swarthof uit Tholen kreeg al op de avond voorafgaand aan de traditionele lintjesregen een koninklijke onderscheiding. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn betrokkenheid bij diverse organisaties, waaronder de Kunstkring, de WMO-adviesraad en het Cultuurplein.