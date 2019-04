Dertig auto's uitgebrand bij sloperij Oosterland

Met een heftruck worden auto's weggehaald van het terrein van de autosloperij in Oosterland waar een grote brand woedt. (foto: Redactie 112-Midden-Zeeland)

De brand ontstond rond 0.30 uur door nog onbekende oorzaak. Een heftruck is ingezet om de auto's van het terrein weg te halen. Bij het blussen gebruikte de brandweer zowel water als schuim.

Schadelijke stoffen

Bij de brand kwam veel rook vrij. Er was een meetploeg opgeroepen om te onderzoeken of er schadelijke stoffen vrijkwamen. De brandweer riep iedereen op om uit de rook te blijven. Omwonenden werd gevraagd ramen en deuren dicht te houden en de ventilatie uit te zetten.

De meeste rook trok uiteindelijk weg over de polders, waar weinig bebouwing is.

Nablussen

De omgeving van de autosloperij aan de Ringweg was afgesloten om de hulpdiensten de ruimte te geven. De officier van dienst liet om 1.45 uur weten de brand meester te zijn, maar dat het nablussen nog een tijd zou duren.