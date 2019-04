Zijn Zeeuws-Vlaamse studenten bereid om hun studentenstad Tilburg te verlaten?

De verkiezing is in het leven geroepen om studenten die Zeeuws-Vlaanderen hebben verlaten, na hun studie terug te laten komen naar de provincie waar hun roots liggen. Dit jaar was dé studentenstad Tilburg op initiatief van student Dani Bracke uit Kloosterzande. Hij bedacht een evenement in zijn studentenstad dat donderdagavond werkelijkheid werd. "Ik wilde het beste van Zeeland en Brabant combineren. Dat is terug te zien op dit evenement. Er zijn Zeeuwse studenten en bedrijven aanwezig, er is een strand aangelegd maar we maken gebruik van horecagelegenheden in Tilburg.

Veel jongeren moeten Zeeland verlaten voor een studie, dat kan beter." Zeeuwse student in Tilburg

Op het evenement kwamen meer dan honderd studenten af. Zij konden alvast op zoek naar een baan bij de aanwezige Zeeuwse bedrijven. Nog niet alle Zeeuwse studenten zijn overtuigd van een terugkeer naar hun roots ondanks het vele werk dat op ze ligt te wachten. "Zeeland kan nog wel wat gebruiken. Er is niet zoveel om uit te gaan en dat heb je in Tilburg wel meer," laat één van de aanwezige studenten weten. "Ook op het gebied van onderwijs kan er nog wel wat bijkomen. Veel jongeren moeten Zeeland verlaten voor een studie, dat kan beter."

De aanwezige bedrijven doen er alles aan om de studenten toch te overtuigen. Zo was zorgorganisatie ZorgSaam van de partij. "We hebben heel veel doorgroei mogelijkheden en genoeg banen. Maar veel studenten hier weten dat niet."

Nieuwe editie

De organisatie achter de Zeeuws-Vlaamse Studentenstad is al bezig met een vervolg van het evenement. Zeeuwse studenten kunnen de stad waar in ze studeren nomineren door een plan voor een evenement te schrijven. Dit jaar leverde dat Dani een evenement van 25.000 euro op. Zeeuwse bedrijven hebben het geld gesponsord.