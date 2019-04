Zeeland wordt wakker: lintjesregen, blauwtong en auto's uitgebrand

Basketbalvrijwilliger Tom Joziasse uit Vlissingen ontvangt Koninklijke onderscheiding (foto: Omroep Zeeland)

Lintjesregen

In Zeeland krijgen vanochtend weer een hoop mensen te horen "dat het Zijne Majesteit heeft behaagd om hem of haar een koninklijke onderscheiding te geven." Benieuwd wie er in jouw gemeente een lintje heeft ontvangen? Dat zie je vanaf 13.00 uur op omroepzeeland.nl. Een Zeeuw die gisteravond al een lintje heeft ontvangen is Tom Joziasse, oprichter en vrijwilliger van twee basketbalverenigingen in Vlissingen en Oost-Souburg.

Brand bij autosloperij in Oosterland 1 (foto: 112-)

Dertig auto's uitgebrand

Aan de Ringweg in Oosterland heeft aan het begin van de nacht een grote brand gewoed bij een autosloperij. Ongeveer dertig auto's zijn volledig uitgebrand. De brandweer heeft vier bluswagens en een waterwagen ingezet om het vuur te bestrijden.

Schapen in 's-Gravenpolder (foto: Kristian de Winter)

Blauwtong

Veehouders in Zeeland maken zich zorgen over de mogelijke opmars van blauwtong. Deze dierziekte wordt veroorzaakt door een kleine mug, de knut. Steeds meer boeren overwegen dan ook om hun dieren te vaccineren. Jeanette van de Van van KLTO Nederland over de oorzaak van het toegenomen risico:

Zeeuws-Vlaamse Studentenstad (foto: Omroep Zeeland)

Zeeuws-Vlaamse studentenstad

Kiezen ze voor een worstenbroodje of toch een bolus? Gaat hun voorkeur uit naar muziek van BLØF of Guus Meeuwis? Zeeuws-Vlaamse studenten in Tilburg dachten gisteravond tijdens het evenement van dé Zeeuws-Vlaamse Studentenstad na over een terugkeer naar Zeeland.

Tulpenveld in Hulst (foto: Vincent Kalut)

Ook dit jaar hoef je niet naar de Keukenhof, want ook in Zeeland vind je prachtige tulpenvelden. De afgelopen tijd heeft Omroep Zeeland prachtige foto's toegestuurd gekregen.

Donkere wolken boven Waarde (foto: Ria Overbeeke)

Weer

Vandaag bevindt Zeeland zich even tussen de storingen in. Het is op de meeste plaatsen droog en er zijn zonnige perioden. De zuidwestenwind is matig, windkracht 4 en de temperatuur ligt tussen 15 graden aan zee en 18 in Zeeuws-Vlaanderen. In de avond is het op de meeste plaatsen droog, maar Koningsnacht neemt de bewolking toe en eind van de nacht volgt regen. De wind trekt aan en het koelt af tot 8 graden.