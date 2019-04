Man die eerste Four Freedom Award kreeg overleden

In zijn woonplaats Wassenaar is Johan Witteveen overleden. In 1982 kreeg hij in Middelburg de eerste Four Freedoms Award voor de vrijwaring van gebrek. Daarna hielp hij jaren mee met het uitkiezen van laureaten. Witteveen was in de jaren zestig en zeventig minister van Financiën. Daarna was hij voorzitter van het Internationaal Monetair Fonds. Johan Witteveen is 97 jaar geworden.