Maatregelen tegen verwacht slecht weer op Koningsdag (foto: Pieter de Bruijne)

Waar het kwik vorig weekend nog boven de 25 graden uit steeg, is de voorspelling nu dat het maximaal 13 graden wordt. Daarnaast is het ook verstandig om je oranje poncho uit de kast te trekken, want als jij net een hap neemt uit een oranje tompouche bij de plaatselijke bakker kan er zomaar een regenbui over trekken.

Daarom hebben ze in Tholen alvast maatregelen genomen. Zo gaat het feest op de Oesterputten niet door, maar wordt er uitgeweken naar gemeenschapscentrum Meulvliet. Ook in Breskens zijn er al voorbereidingen getroffen voor het slechte weer. Daar is een extra grote tent neergezet waar de activiteiten in plaats kunnen vinden.

Lees ook: