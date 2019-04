Borsele levert grootste bijdrage zonne-energie

Zonnepanelen Sloegebied Borsele (foto: oz)

Particulieren

De Zeeuwse particulieren - dus met zonnepanelen op of bij hun woningen - zijn in 2018 naar de tweede plaats gestegen op de Nederlandse ranglijst en hebben daarmee de Friezen ingehaald. Daarvoor is gekeken naar de hoeveelheid kilowatt (vermogen) per duizend inwoners. In Zeeland stond in 2013 nog maar 38 kW per duizend inwoners opgesteld, in 2018 is dat gestegen naar 231 kW. Drentse particuliere zonnepanelen zijn goed voor een vermogen 268 kilowatt per duizend inwoners en voeren daarmee de Nederlandse ranglijst aan. Het Nederlandse gemiddelde was afgelopen jaar 134 kW.

Zeeuwse ranglijst

Binnen Zeeland zijn het de inwoners van Veere die in 2018 de ranglijst aanvoeren met hun vermogen aan zonne-energie. Daar ligt voor 322 kW per 1000 inwoners op de daken. Inwoners van Middelburg komen weliswaar helemaal achteraan op de Zeeuwse ranglijst, maar ze doen het beter dan de gemiddelde andere Nederlander.

Ga met de muis over de kaart voor de details per gemeente

Sinds 2013 hebben sommige delen van Zeeland hun achterstand op de ranglijst deels ingehaald. Vlissingers zijn zodoende van de dertiende naar de tiende plaats gestegen en Hulstenaren van de achtste naar de derde plaats.