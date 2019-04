Wielrenner De Greef die viel in Omloop van de Braakman overleden

Wielrenner Robbert de Greef van Alecto Cycling Team (foto: Alecto Cycling Team)

De Greef kwam in het begin van de Zeeuwse koers ten val nadat hij onwel werd. Mogelijk werd hij getroffen door een hartstilstand. Nadat de toegesnelde artsen hem gereanimeerd hadden, werd hij naar het ziekenhuis in Antwerpen gebracht. Daar werd besloten om De Greef in een kunstmatige coma te houden om daarna een vervolgbehandeling uit te voeren.

De weken daarna vocht de wielrenner van Alecto Cycling Team voor zijn leven.

