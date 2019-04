Vierde generatie Verschoore viert 100-jarig bestaan

Ballonnen en vlaggetjes hangen in de winkel, want Dennis Verschoore is trots op het honderdjarig bestaan. "De vestigingen in Goes, Terneuzen en Middelburg zijn eerder dit jaar overgenomen en deze Verschoore fotowinkel is nog de enige in de provincie", vertelt Verschoore.

Pasfoto's

Volgens hem komt dat mede dankzij de fotoservice die ze aanbieden. "Het was heel duidelijk dat de apparatuur niet meer zoveel zou opleveren als dat ooit gedaan heeft. Daarom hebben we besloten om ook pasfoto's en schoolfoto's te maken, anders hadden we de honderd jaar waarschijnlijk niet gehaald."

Er zijn nog nooit zoveel foto's gemaakt als tegenwoordig, maar naar die duizenden foto's op je telefoon wordt nog amper gekeken." Dennis Verschoore, eigenaar

Volgens Verschoore ziet de toekomst van fotografie er positief uit. "Er zijn nog nooit zoveel foto's gemaakt als tegenwoordig, maar ik vind het jammer dat ze zo weinig worden afgedrukt", vertelt hij. "Al die duizenden foto's op je telefoon daar kijk je nooit meer naar, maar fotoboeken pak je er volgens mij veel sneller bij."

Vijfde generatie

Dennis Verschoore heeft wel kinderen, maar of die de zaak gaan overnemen weet hij nog niet. "Mijn zoon is momenteel alleen bezig met het computerspel Fortnite en mijn dochter heeft aangegeven dat ze tandartsassistent wil worden."

Of de volgende honderd jaar gehaald gaat worden is dus nog de vraag, maar Dennis wil het nog een aantal jaar volhouden. "Voorlopig blijf ik werken in de winkel en ik denk dat we nog wel tientallen jaren van Verschoore mogen genieten", aldus Dennis.

Familie Verschoore in Trugkieke

Lees ook: