Veel nieuwe Zeeuwse ridders bij lintjesregen: bekijk hier de lintjes bij jou in de buurt

Onder de vijftien ridders zijn bijvoorbeeld Cor Heijkoop in Middelburg, die veel boeken over de nautische geschiedenis van Zeeland heeft geschreven. Maar ook de gepensioneerd huisarts Peter de Doelder (foto) in Middelburg die diverse bestuursfuncties heeft bekleed. En oud-directeur Ad van de Kreeke van Klaverblad plus Ad Oele van het Gilde van Vrijwillige Molenaars uit Middelburg werden eveneens ridder.

Voortaan ridder

In Vlissingen mag Dick van den Bout, oud-directeur van het ZB-Planbureau zich voortaan ridder noemen en Zierikzee kreeg vanmorgen ook emeritus predikant ds. P. de Graaf de onderscheiding die hoort bij een Ridder in de Orde van Oranje-Nassau opgespeld.

Maar op Schouwen-Duiveland zijn er naast hem nog vier ridders bij gekomen, namelijk de heren L. Lemsom in Ellemeet, H.C. Jorissen en M.K. Buth in Burgh-Haamstede en A.S. Flikweert in Zierikzee. In Goes twee nieuwe ridders: mevrouw Y.E.R. Verbeek en de heer M.C. Vuijk, in Biervliet de heer E.C.L. Marteijn, in Wemeldinge de heer J.K.J. Eckhardt en in Kloosterzande de heer R.E.M. Asselman.

Volledige lijst

Dit is de volledige Zeeuwse lijst, gesorteerd op gemeentenaam.

In deze lijst ontbreekt de naam van de heer J.A.A. Loonen in Burgh-Haamstede. Hij woonde tot voor kort in Noord-Brabant en kreeg vanmorgen in Oosterhout een lintje voor zijn vrijwilligerswerk in die plaats.

Politievrijwilliger

Op het politiebureau in Oostburg werd vanmorgen Eddy van Rie uit Schoondijke benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van Rie is de allerlaatste politievrijwilliger van Zeeuws-Vlaanderen, iemand die bij speciale gelegenheden het gewone politiekorps aanvult. Hij begon 32 jaar geleden als vrijwilliger bij de toenmalige Rijkspolitie. Ook al was hij vrijilliger; Van Rie volgde altijd alle cursussen en trainingen. De laatste vijftien jaar werkt treddt hij op als vrijwillig politie-agent tijdens Prinsjesdag in Den Haag maar hij is ook bij de jaarlijkse Bevrijdingsmars. Daarnaast doet Van Rie vrijwilligerswerk in het landschapsbeheer.

Bloemen

Mevrouw Maatje Dijke in Kruiningen werd Lid in de Orde van Oranje-Nassau omdat ze al meer dan vijftig jaar als vrijwilligster de bloemen verzorgt in de Johanneskerk in Kruiningen. En Peter Freijzer in Koewacht kreeg dezelfde onderscheiding voor zijn vrijilligerswerk in schuttersmaatschappij Sint Sebastiaan, als secretaris van het koor Sint Cecilia, bij de jaarlijkse Truckroll en in het woonzorgcentrum De Lange Akkers.

Oud-Vossemeer

Hans Roggeband in Oud-Vossemeer heeft helemaal een lange lijst van verdiensten in zijn dorp, waarvoor hij vanmorgen eveneens zo'n lintje kreeg: vrijwilliger bij het vluchtelingenwerk, in het Sint Nicolaas Comité, in de Middenstandsvereniging, in het Bravis Ziekenhuis, in de raad van toezicht van de Rabobank en in het Rode Kruis. Daarnaast verleende hij mantelzorg aan diverse personen.

