Hoofdveld voetbalclub GOES krijgt verlichting

Het hoofdveld van GOES krijgt deze zomer verlichting (foto: Rene van der Vliet)

GOES beschikt momenteel alleen over verlichting op het tweede en derde veld, maar die voldoet niet aan de eisen van de KNVB. Nu er verlichting voor het hoofdveld komt kan GOES ook avondwedstrijden gaan spelen indien dat nodig is.

De kosten voor de verlichting bedragen ongeveer 56 duizend euro, die door de gemeente GOES en de club betaald worden.

"We zijn er heel blij mee. Acht palen met tweehonderd lux", zegt voorzitter Jos Smits van GOES. De club gaat nu verder met het realiseren van andere eisen die de voetbalbond stelt aan het spelen in de Derde Divisie. "We hebben nog een dopingruimte nodig, een invalide-toilet en we willen met de gemeente overleggen over de invalide-parkeerplaatsen. Daarnaast zijn we nog bezig met de certificering van de jeugdopleiding."