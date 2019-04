Man aangehouden na vechtpartij Oostburg op verdenking van poging tot doodslag (foto: HV Zeeland)

Rond 23.00 uur gisteravond vochten de mannen, die volgens een getuige dronken waren, in de Paulus Potterstraat. Een van de mannen was buiten bewustzijn toen de agenten arriveerden.

Over de aanleiding van de vechtpartij is nog niet bekend. Beide mannen kunnen vanwege hun medische toestand nog niet gehoord worden. De identiteit van de twee mannen is wel bekend. De man die buiten bewustzijn op straat lag betreft de bewoner van de woning aan de Paulus Potterstraat in Oostburg. De andere man is een 41-jarige man uit dezelfde woonplaats.

Lees ook: