Man zonder rijbewijs probeert aan controle te ontsnappen

Agent bij politieauto (foto: ANP)

De man probeerde er in eerste instantie vandoor te gaan. Na een korte achtervolging kon de automobilist op de Oude Vaart, het verlengde van de Axelsestraat, aan de kant worden gezet.

De auto van de verdachte werd in beslag genomen. De Terneuzenaar werd even later door zijn vader opgehaald.