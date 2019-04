Frauderende ambtenaar Goes vecht uitspraak opnieuw aan

(foto: Omroep Zeeland)

Vorige maand werd de vrouw in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar, waarvan de helft voorwaardelijk. Daarnaast moet de vrouw haar voormalige werkgever een bedrag van ongeveer 26.000 euro betalen in verband met gemaakte onderzoekskosten. De uitspraak van het Hof in Den Bosch was gelijk aan de uitspraak die de rechtbank in Middelburg eerder deed.

Schuldhulpverlener

De vrouw uit Wemeldinge werkte bij de gemeente als schuldhulpverlener. Jarenlang heeft ze geld doorgesluisd naar haar eigen bankrekening. Het ging om geld van de gemeente Goes, maar ook dat van meer dan honderd bedrijven en zestien cliënten die in de schuldsanering zaten. In totaal een kwart miljoen euro. De gemeente heeft iedereen gecompenseerd, nadat de kwestie uitkwam. Alles bij elkaar kostte het Goes 350.000 euro.

De fraude duurde van 2010 tot eind 2015. Het is al die tijd onopgemerkt gebleven, omdat het kleine bedragen betrof en de vrouw gewiekst te werk ging. Bovendien werd ze op het werk als betrouwbaar en betrokken gezien.

Reden cassatie

De Hoge Raad kijkt niet opnieuw naar de feiten in een zaak, maar beoordeelt of de rechter het recht goed heeft uitgelegd en toegepast. Advocaat Janine Jansen zegt dat haar cliënt niet wil dat ze ingaat op de vraag waarom ze in cassatie gaat. "Maar het lijkt me duidelijk dat mijn cliënt het niet eens is met de uitspraak."