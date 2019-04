Domien Verschuuren presenteert Bevrijdingsfestival in Vlissingen

Qmusic-dj Domien Verschuuren (foto: ANP)

Verschuuren presenteert de acts en geeft het optreden op het hoofdpodium van het Bevrijdingsfestival. Sinds oktober vorig jaar is Verschuuren te horen op Qmusic, daarvoor was de dj zo'n twaalf jaar te horen op 3FM. Voor dat radiostation liet de dj zich drie keer in het Glazen Huis opsluiten voor Serious Request.

Rond 17.00 uur geeft Verschuuren zijn dj-optreden op het hoofdpodium en draait daar zijn 'Songs of Freedom'. Op zondag 5 mei draait Omroep Zeeland Radio de vrijheidsnummers die door luisteraars zijn ingestuurd. Het programma voor Bevrijdingsfestival Zeeland is sinds vorige week compleet.

Van Randwijklezing

Op Bevrijdingsdag geeft mensenrechtenactiviste Lilian Gonçalves-Ho Kan You om 12.00 uur de van Randwijklezing in de Sint Jacobskerk in Vlisisngen. De lezing, die uitverkocht is, wordt ook live uitgezonden op Omroep Zeeland TV en is ook te zien op omroepzeeland.nl.

