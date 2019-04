Duiveland steekt er aanvallend én verdedigend bovenuit in het amateurvoetbal

Walcheren heeft gescoord in het duel tegen FC Dauwendaele (foto: Paul ten Hacken)

Er zijn tot nu toe 1378 officiële wedstrijden gespeeld met 5575 doelpunten (inclusief de duels van vierdeklasser Hansweertse Boys, dat eerder dit seizoen uit de competitie stapte). Dat is gemiddeld vier doelpunten per wedstrijd.

De meeste goals werden gescoord in het competitieduel in de 4e klasse B tussen Vosmeer en Duiveland op donderdag 18 april: 15 treffers. Duiveland haalde dit seizoen tot nu toe in zes wedstrijden de dubbele cijfers. De club is daarmee goed vertegenwoordigd in de lijst van meest doelpuntrijke duels.

Meest doelpuntrijke duels

Top-zes 18 april 2019 Vosmeer - Duiveland 2-13 8 september 2018 SC Stavenisse - NVS 5-8 27 oktober 2018 DwO'15 - Vosmeer 9-4 28 oktober 2018 Schoondijke - Sluis 2-10 1 december 2018 Duiveland - Vosmeer 12-0 9 maart 2019 Brouwershaven - Duiveland 0-12 twaalf duels met elf treffers

Duiveland-topscorer Joran Maliepaard juicht na een goal tegen SKNWK. (foto: Omroep Zeeland)

Duiveland is al het hele seizoen op dreef. De ploeg van trainer Rohan de Geus werd op zaterdag 13 april als eerste Zeeuwse ploeg kampioen. Het kampioenschap is met name te danken aan de vele goals die gescoord werden.

Met 154 treffers in 25 wedstrijden (competitie en beker) is Duiveland de meest scorende ploeg in het Zeeuwse amateurvoetbal. Gemiddeld iets meer dan zes goals per wedstrijd.

Opvallend is dat Duiveland buitenshuis meer scoorde dan op het eigen sportveld in Oosterland (zie tabel).

Overige cijfers (1)

alle competities Meeste goals voor Duiveland 154 Meeste goals voor - thuisduels Duiveland 68 Meeste goals voor - uitduels Duiveland 86 Meeste goals tegen Vosmeer 117 Meeste goals tegen - thuisduels Vosmeer 77 Meeste goals tegen - uitduels Brouwershaven 67

Daar waar Duiveland aan de lopende band scoort, staat de teller bij vijfdeklasser Schoondijke op slechts dertien doelpunten in 22 wedstrijden: 0,59 doelpunten per wedstrijd.

Opvallend is ook dat de zaterdagtak van Vlissingen voor eigen publiek veel moeite met scoren heeft, het hele seizoen al. De ploeg van trainer Thomas Ragut (foto) scoorde aan de Irislaan pas vijf goals in twaalf duels (0,41).

Thomas Ragut, trainer van de zaterdagploeg van VC Vlissingen (foto: Paul ten Hacken)

Duiveland is niet alleen de meest scorende ploeg in het Zeeuwse amateurvoetbal. Ook de verdediging staat als een huis: slechts zeventien tegentreffers in competitie- en bekerduels.

Overige cijfers (2)

alle competities Minste goals voor Schoondijke 13 Minste goals voor - thuisduels VC Vlissingen (zat) 5 Minste goals voor - uitduels Schoondijke 6 Minste goals tegen Duiveland 17 Minste goals tegen - thuisduels Duiveland 4 Minste goals tegen - uitduels Lewedorpse Boys, Sluis 10

Vorig seizoen onderzocht Omroep Zeeland op welk Zeeuws voetbalveld de meeste doelpunten gescoord werden. Dat was toen bij Apollo'69 in 's-Gravenpolder. Dit seizoen vallen de meeste doelpunten tot nu toe op het hoofdveld van sportpark Het Schenge in GOES, waar in duels van de zaterdag- en zondagtak van GOES 118 keer gescoord is (door GOES en tegenstanders).

Gemiddeld gezien worden de meeste goals op het veld van Vosmeer gescoord: negentig treffers in dertien duels (een gemiddelde van bijna zeven goals per wedstrijd).